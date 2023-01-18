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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

ТРК «Горизонт» в Ростове отсудил у магазина товаров для рыбалки 4,6 миллиона рублей

Сегодня, 18:23
Фото: 1MI
ТРК «Горизонт» смог взыскать 4,6 миллиона рублей долга с магазина «Джи пи эс сервис рт», следует из материалов электронной картотеки дел Арбитражного суда Ростовской области.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ТРК «Горизонт» к магазину «Джи пи эс сервис рт». Согласно открытым источникам, он специализируется на продаже товаров для охоты и рыбалки. По информации СМИ, компания-ответчик является владельцем магазина аксессуаров Garmin.

ТРК требовал магазин уплатить 4,6 миллиона рублей долга аренды.

Дело разбиралось в течение почти пяти месяцев. Ответчик за все это время не попытался оспорить иск, а также не выполнял требования суда. В ходе слушаний стало известно, что договор аренды между истцом и ответчиком был заключен в 2019 году. Однако проблемы с оплатой у «Джи пи эс сервис рт» появились лишь в марте 2022 года. С того месяца владельцы магазина не внесли ни одного арендного платежа.

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По итогу суд встал на сторону «Горизонта», полностью удовлетворив иск.

Добавим, о компании «Джи пи эс сервис рт» известно, что она зарегистрирована в Краснодарском крае. С 2021 года у компании наблюдаются финансовые проблемы. Убытки компании ежегодно составляют около миллиона рублей.

Также на днях ТРК «Горизонт» отсудил у «Бургер Кинг» почти 2 миллиона рублей за аренду.

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