Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ТРК «Горизонт» к магазину «Джи пи эс сервис рт». Согласно открытым источникам, он специализируется на продаже товаров для охоты и рыбалки. По информации СМИ, компания-ответчик является владельцем магазина аксессуаров Garmin.
ТРК требовал магазин уплатить 4,6 миллиона рублей долга аренды.
Дело разбиралось в течение почти пяти месяцев. Ответчик за все это время не попытался оспорить иск, а также не выполнял требования суда. В ходе слушаний стало известно, что договор аренды между истцом и ответчиком был заключен в 2019 году. Однако проблемы с оплатой у «Джи пи эс сервис рт» появились лишь в марте 2022 года. С того месяца владельцы магазина не внесли ни одного арендного платежа.
По итогу суд встал на сторону «Горизонта», полностью удовлетворив иск.
Добавим, о компании «Джи пи эс сервис рт» известно, что она зарегистрирована в Краснодарском крае. С 2021 года у компании наблюдаются финансовые проблемы. Убытки компании ежегодно составляют около миллиона рублей.
Также на днях ТРК «Горизонт» отсудил у «Бургер Кинг» почти 2 миллиона рублей за аренду.