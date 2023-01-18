Дело разбиралось в течение почти пяти месяцев. Ответчик за все это время не попытался оспорить иск, а также не выполнял требования суда. В ходе слушаний стало известно, что договор аренды между истцом и ответчиком был заключен в 2019 году. Однако проблемы с оплатой у «Джи пи эс сервис рт» появились лишь в марте 2022 года. С того месяца владельцы магазина не внесли ни одного арендного платежа.