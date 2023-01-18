ЦБ рассказал о способе отмывания денег с помощью инвестиционных монет

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК, Центробанк обратил внимание, что некоторые операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер. Регулятору удалось выяснить, что подставные компании несколько раз перепродают монеты между специальными посредниками. Затем подставное лицо продает эти монеты банку, чтобы обналичить деньги.
Инвестиционные монеты являются законным средством платежа и могут использоваться при расчетах. При этом их стоимость постоянно меняется в зависимости от цены драгметалла.