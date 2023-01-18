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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

ЦБ рассказал о способе отмывания денег с помощью инвестиционных монет

Сегодня, 10:34
Фото: 1MI
Центробанку РФ удалось раскрыть новую схему отмывания денег с помощью операций с инвестиционными монетами. С ее помощью можно отмыть от 10 до 25 млн рублей.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК, Центробанк обратил внимание, что некоторые операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер. Регулятору удалось выяснить, что подставные компании несколько раз перепродают монеты между специальными посредниками. Затем подставное лицо продает эти монеты банку, чтобы обналичить деньги.

Инвестиционные монеты являются законным средством платежа и могут использоваться при расчетах. При этом их стоимость постоянно меняется в зависимости от цены драгметалла.

#Общество
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