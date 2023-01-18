ЦБ рассказал о способе отмывания денег с помощью инвестиционных монет

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК, Центробанк обратил внимание, что некоторые операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер. Регулятору удалось выяснить, что подставные компании несколько раз перепродают монеты между специальными посредниками. Затем подставное лицо продает эти монеты банку, чтобы обналичить деньги.