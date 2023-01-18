Участница «Поля чудес» заверила, что не обижается на Якубовича за шутку о Камчатке

Напомним, что в эфире передачи участница из Камчатки надела на ведущего бусы из корюшки и национальную шапку малахай. В ответ Леонид Якубович произнес: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь».