Участница «Поля чудес» заверила, что не обижается на Якубовича за шутку о Камчатке

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В беседе с телеканалом «360» экс-участница программы рассказала, что не обижается на Якубовича за слова о коренных жителях Камчатки, и считает, что в них не было злого умысла. Тем, кого обидели высказывания ведущего, Кручинина посоветовала обратиться в суд.
Напомним, что в эфире передачи участница из Камчатки надела на ведущего бусы из корюшки и национальную шапку малахай. В ответ Леонид Якубович произнес: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь».