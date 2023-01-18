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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Участница «Поля чудес» заверила, что не обижается на Якубовича за шутку о Камчатке

Сегодня, 10:36
Фото: 1tv.ru
Слова ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича о чукчах и Камчатке нельзя считать обидными. Такое мнение высказала участница шоу Лидия Кручинина.

В беседе с телеканалом «360» экс-участница программы рассказала, что не обижается на Якубовича за слова о коренных жителях Камчатки, и считает, что в них не было злого умысла. Тем, кого обидели высказывания ведущего, Кручинина посоветовала обратиться в суд.

Напомним, что в эфире передачи участница из Камчатки надела на ведущего бусы из корюшки и национальную шапку малахай. В ответ Леонид Якубович произнес: «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь».

#Общество
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