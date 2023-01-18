Здесь заменят покрытие и приведут в порядок остановочные полосы. Вместе с этим продолжается ремонт Западного подъезда к Ростову. В этом случае планируется ликвидировать опасный поворот и обеспечить пропуск 20 тысяч машин каждые сутки.