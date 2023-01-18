Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Работы пройдут на участке с 36 по 45 километры, где проезжую часть расширят до четырех полос. Кроме того, обновят участок с 15 по 20 километры.
Здесь заменят покрытие и приведут в порядок остановочные полосы. Вместе с этим продолжается ремонт Западного подъезда к Ростову. В этом случае планируется ликвидировать опасный поворот и обеспечить пропуск 20 тысяч машин каждые сутки.
В минувшем году в донском регионе привели к нормативу почти 25 км федеральных трасс.
Ранее проектная организация приступила к разработке двухполосной трассы из Крыма в Ростов. расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.