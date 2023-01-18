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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Участок трассы Ростов — Таганрог отремонтируют в 2023 году

Сегодня, 10:31
Фото: donland.ru
Участок трассы Ростов — Таганрог отремонтируют в 2023 году
Рабочие в этом году проведут капитальный ремонт участков трассы Ростов — Таганрог, сообщает ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

Работы пройдут на участке с 36 по 45 километры, где проезжую часть расширят до четырех полос. Кроме того, обновят участок с 15 по 20 километры.

Здесь заменят покрытие и приведут в порядок остановочные полосы. Вместе с этим продолжается ремонт Западного подъезда к Ростову. В этом случае планируется ликвидировать опасный поворот и обеспечить пропуск 20 тысяч машин каждые сутки.

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В минувшем году в донском регионе привели к нормативу почти 25 км федеральных трасс.

Ранее проектная организация приступила к разработке двухполосной трассы из Крыма в Ростов. расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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#Дорога#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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