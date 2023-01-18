Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Как рассказал Игорь Петровский, к окунанию в прорубь критическое отношение возникло еще в начале двадцатого века. При этом сам обряд появился немногим ранее.
«Купание в крещенскую ночь не обязательно, потому что это часть просто народной традиции», – пояснил эксперт.
Подобные прецеденты, по словам Игоря Петровского, с окунанием в прорубь периодически возникали и «в веках».
«Всенародной традицией оно стало только в двадцатом веке. Это, скорее всего, плод народно преломления христианского праздника», – подытожил пресс-секретарь главы Донской митрополии.
Ранее RostovGazeta писала о том, что эксперты рассказали о правилах безопасного купания на Крещение.