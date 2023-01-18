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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

В Донской митрополии заявили, что ростовчанам можно не нырять в прорубь на Крещение

Сегодня, 14:55
Фото: Westpress Kaliningrad archive, image #/Klops.ru, Logo Klops.svg/CC-BY-SA 4.0
Крещенские купания – достаточно молодая народная традиция, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

Как рассказал Игорь Петровский, к окунанию в прорубь критическое отношение возникло еще в начале двадцатого века. При этом сам обряд появился немногим ранее.

«Купание в крещенскую ночь не обязательно, потому что это часть просто народной традиции», – пояснил эксперт.

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Подобные прецеденты, по словам Игоря Петровского, с окунанием в прорубь периодически возникали и «в веках».

«Всенародной традицией оно стало только в двадцатом веке. Это, скорее всего, плод народно преломления христианского праздника», – подытожил пресс-секретарь главы Донской митрополии.

Ранее RostovGazeta писала о том, что эксперты рассказали о правилах безопасного купания на Крещение.

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