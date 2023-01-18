Накануне в Новошахтинске скончался 37-летний сотрудник правоохранительных органов. Многодетный отец вернулся домой со службы, после чего резко почувствовал себя плохо. Супруга полицейского вызвала скорую помощь, однако она не успела спасти молодого мужчину.