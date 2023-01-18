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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В МВД опровергли криминальную причину смерти полицейского в Ростовской области

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
В МВД назвали причину таинственной смерти молодого полицейского в Ростовской области
Криминальной составляющей в смерти 37-летнего полицейского и многодетного отца в Ростовской области нет, заверяют в УТ МВД России по СКФО.

Накануне в Новошахтинске скончался 37-летний сотрудник правоохранительных органов. Многодетный отец вернулся домой со службы, после чего резко почувствовал себя плохо. Супруга полицейского вызвала скорую помощь, однако она не успела спасти молодого мужчину.

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В МВД факт гибели своего сотрудника подтвердили. Ведомство заверило, что экспертиза не выявила каких-либо криминальных причин смерти мужчины. Более конкретной информации в МВД не дали.

Между тем ранее СМИ сообщали, что причиной смерти полицейского могло стать отправление токсичным веществом.

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#Алина Заярная#Новости#Происшествие
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