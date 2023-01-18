Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Накануне в Новошахтинске скончался 37-летний сотрудник правоохранительных органов. Многодетный отец вернулся домой со службы, после чего резко почувствовал себя плохо. Супруга полицейского вызвала скорую помощь, однако она не успела спасти молодого мужчину.
В МВД факт гибели своего сотрудника подтвердили. Ведомство заверило, что экспертиза не выявила каких-либо криминальных причин смерти мужчины. Более конкретной информации в МВД не дали.
Между тем ранее СМИ сообщали, что причиной смерти полицейского могло стать отправление токсичным веществом.