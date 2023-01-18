Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Напомним, что дом признан аварийным и подлежащим сносу из-за увеличивающихся трещин на стенах. Из-за этого началось переселение людей, но не все согласились уезжать.
Часть жильцов требуется провести ремонт, считая, что здание подлежит восстановлению. На данный момент многие квартиры расселены.
«АиФ-Ростов» со ссылкой на слова первого замглавы администрации Юрия Овчинникова пишет, что вместо дома могут появиться соцобъект или общественное пространство. Однако окончательных решений еще не принято.
«Пока мы этот вопрос не рассматриваем», — уточнил Овчинников.