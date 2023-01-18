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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Ростове-на-Дону рассказали, что появится вместо скандального дома в Кривошлыковском

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону рассказали, что появится вместо аварийного дома в Кривошлыковском
В Ростове-на-Дону на месте дома в переулке Кривошлыковский, 4 якобы может появиться социальный объект, пишут СМИ. Но пока решение об этом не принято.

Напомним, что дом признан аварийным и подлежащим сносу из-за увеличивающихся трещин на стенах. Из-за этого началось переселение людей, но не все согласились уезжать.

Часть жильцов требуется провести ремонт, считая, что здание подлежит восстановлению. На данный момент многие квартиры расселены. 

Внутри дома по Кривошлыковскому, 4 в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru
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«АиФ-Ростов» со ссылкой на слова первого замглавы администрации Юрия Овчинникова пишет, что вместо дома могут появиться соцобъект или общественное пространство. Однако окончательных решений еще не принято.

«Пока мы этот вопрос не рассматриваем», — уточнил Овчинников.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дом#Общество#Последние новости Ростова на сегодня
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