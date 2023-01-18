rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января

Сегодня, 08:59
Фото: УГИБДД по РО
В Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января
В Ростове-на-Дону 74-летний пешеход стал жертвой ДТП на улице Доватора, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В среду, 18 января, около 06.00 мск в Ростове-на-Дону на улице Доватора, 76 произошла смертельная авария с участием пешехода. 

Сообщается, что 49-летний водитель грузовика Hyundai сбил пожилого мужчину, который переходил улицу по пешеходному переходу. 

74-летний ростовчанин скончался на месте аварии, не дождавшись врачей.
Фото: ГИБДД
Поезд насмерть сбил пенсионерку в Ростовской области
Узнать подробнее

В итоге 74-летний ростовчанин скончался на месте аварии, не дождавшись врачей. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства ДТП. 

Ранее в Новочеркасске задержали автоледи, которая сбила двух человек и скрылась с места аварии. Одна из пешеходов, молодая женщина, скончалась.

Читайте также:
В Ростове на Чкаловском водитель иномарки насмерть сбил женщинуВодитель Lexus сбил пешехода в Ростове-на-Дону утром 13 январяВ Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе
#Дтп#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Дорога#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Микробное загрязнение выявили в родниках в Ростове-на-Дону в январе
Сегодня, 04:42
В Ростовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 18% в январе
Сегодня, 07:21
В Ростове в горбольнице № 20 родился ребенок весом почти 5,2 килограмма
Сегодня, 07:17
Водитель в Новочеркасске сбила двух человек и убежала с места аварии днем 17 января
Сегодня, 07:00
В Ростове неработающими оказались часть туалетов, установленных за 29 млн рублей
Сегодня, 07:52
Политолог Михайлов предупредил о массовых арестах коррупционеров в Ростовской области
Вчера, 21:55