Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
В среду, 18 января, около 06.00 мск в Ростове-на-Дону на улице Доватора, 76 произошла смертельная авария с участием пешехода.
Сообщается, что 49-летний водитель грузовика Hyundai сбил пожилого мужчину, который переходил улицу по пешеходному переходу.
В итоге 74-летний ростовчанин скончался на месте аварии, не дождавшись врачей. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства ДТП.
Ранее в Новочеркасске задержали автоледи, которая сбила двух человек и скрылась с места аварии. Одна из пешеходов, молодая женщина, скончалась.