Напомним, в 2021 году власти Ростова-на-Дону закупили 10 комфортабельных модульных общественных туалетов, подходящих для эксплуатации во все сезоны года. Долгое время власти не могли согласовать стоимость посещений, а потому общественные туалеты оставались не рабочими, однако даже после установки тарифа горожане не смогли посещать их — кабинки были закрыты.