Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Напомним, в 2021 году власти Ростова-на-Дону закупили 10 комфортабельных модульных общественных туалетов, подходящих для эксплуатации во все сезоны года. Долгое время власти не могли согласовать стоимость посещений, а потому общественные туалеты оставались не рабочими, однако даже после установки тарифа горожане не смогли посещать их — кабинки были закрыты.
Портал «Блокнот. Ростов» сообщил, что проблема сохраняется и сейчас. Корреспондент портала попытался посетить туалет на улице Пушкинской, 197, однако потерпел неудачу — терминалы оплаты, позволяющие заплатить за посещение, выдрали, а двери были закрыты. Похожая ситуация сохраняется и на Западном развороте, однако там у туалеты просто выключили терминалы.
Туалеты в скверах Седова и Покровском работают, но не целиком. Сообщается, что из кабинок туалета работает по одной в каждом.
Тем временем, на запрос о причинах нерабочего состояния кабинок в администрации ответили, что все туалеты подключены и продолжают работу в штатном режиме.