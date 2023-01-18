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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Ростове неработающими оказались часть туалетов, установленных за 29 млн рублей

Сегодня, 07:52
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове неработающими оказались часть туалетов, установленных за 29 млн рублей
В Ростове как минимум два из десяти общественных туалетов, закупленных за 29 миллионов рублей, не работают в 2023 году.

Напомним, в 2021 году власти Ростова-на-Дону закупили 10 комфортабельных модульных общественных туалетов, подходящих для эксплуатации во все сезоны года. Долгое время власти не могли согласовать стоимость посещений, а потому общественные туалеты оставались не рабочими, однако даже после установки тарифа горожане не смогли посещать их — кабинки были закрыты.

Портал «Блокнот. Ростов» сообщил, что проблема сохраняется и сейчас. Корреспондент портала попытался посетить туалет на улице Пушкинской, 197, однако потерпел неудачу — терминалы оплаты, позволяющие заплатить за посещение, выдрали, а двери были закрыты. Похожая ситуация сохраняется и на Западном развороте, однако там у туалеты просто выключили терминалы. 

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Туалеты в скверах Седова и Покровском работают, но не целиком. Сообщается, что из кабинок туалета работает по одной в каждом.  

Тем временем, на запрос о причинах нерабочего состояния кабинок в администрации ответили, что все туалеты подключены и  продолжают работу в штатном режиме.

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