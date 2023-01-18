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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Ростове боевик Мурыга признался, что занимался рэкетом в Луганской области

Сегодня, 10:56
В Ростове один из главарей «Айдара»* Мурыга рассказал, что занимался рэкетом в ЛНР
На заседании Южного окружного военного суда Ростова Денис Мурыга, который был одним из главарей запрещенного батальона «Айдар»*, рассказал о сборе «дани» в ЛНР.

Портал «АиФ — Ростов-на-Донy» рассказал, что в ходе слушания россиянин Денис Мурыга признался, что прибыл на службу в «Айдар»* в феврале 2015 года[прим. редакции: * — вооруженное формирование получило статус террористической и экстремистской организации, а потому его деятельность запрещена на территории РФ и преследуется законом]. Обвиняемый рассказал, что прошел трехдневный инструктаж во Львовской области перед тем, как отправиться в ЛНР. 

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Мурыга уточнил, что и восемь лет назад он не сомневался в том, что деятельность батальона была незаконной, однако обвиняемый продолжал двигаться по «карьерной лестнице», став командиром пулеметного отделения. Денис Мурыга уточнил, что основным родом его занятий был рэкет, которым он занимался на территории села Золотое-5, где собирал дань с водителей-контрабандинстов, проезжающих через блокпост для доставки грузов между Украиной и ЛНР

При этом сам обвиняемый утверждает, что уволился из батальона спустя восемь месяцев с начала службы. Следующее заседание состоится 31 января.  

Ранее стало известно, что в ходе слушаний дела Мурыги собираются допросить свидетелей.

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