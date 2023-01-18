Мурыга уточнил, что и восемь лет назад он не сомневался в том, что деятельность батальона была незаконной, однако обвиняемый продолжал двигаться по «карьерной лестнице», став командиром пулеметного отделения. Денис Мурыга уточнил, что основным родом его занятий был рэкет, которым он занимался на территории села Золотое-5, где собирал дань с водителей-контрабандинстов, проезжающих через блокпост для доставки грузов между Украиной и ЛНР.