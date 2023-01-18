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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Ростове в горбольнице № 20 родился ребенок весом почти 5,2 килограмма

Сегодня, 07:17
Фото: Городская больница №20 Ростова-на-Дону
В Ростове в горбольнице № 20 родился ребенок весом почти 5,2 килограмма
Врачи горбольницы № 20 в Ростове помогли родиться на свет мальчику с гигантским весом — 5,2 килограмма, об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Во вторник, 17 января, стало известно, что в роддоме городской больницы № 20 появился на свет настоящий «богатырь» — мальчик весом почти 5,2 килограмма.  

Сообщается, что его мама была госпитализирована в плановом порядке, а ее второй ребенок стал самым крупным младенцем, родившимся за последние два года. Мальчик родился с помощью кесарева сечения, врачи сообщают, что данные ребенка соответствуют норме в 1,5 месяца развития. 

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«За всю мою практику, это второй новорожденный, вес которого считается гигантским», — цитирует хирурга Евгению Пелогеину пресс-служба. Сейчас и мать, и ребенка собираются выписывать. 

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