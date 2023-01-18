Сообщается, что его мама была госпитализирована в плановом порядке, а ее второй ребенок стал самым крупным младенцем, родившимся за последние два года. Мальчик родился с помощью кесарева сечения, врачи сообщают, что данные ребенка соответствуют норме в 1,5 месяца развития.