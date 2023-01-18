Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Во вторник, 17 января, стало известно, что в роддоме городской больницы № 20 появился на свет настоящий «богатырь» — мальчик весом почти 5,2 килограмма.
Сообщается, что его мама была госпитализирована в плановом порядке, а ее второй ребенок стал самым крупным младенцем, родившимся за последние два года. Мальчик родился с помощью кесарева сечения, врачи сообщают, что данные ребенка соответствуют норме в 1,5 месяца развития.
«За всю мою практику, это второй новорожденный, вес которого считается гигантским», — цитирует хирурга Евгению Пелогеину пресс-служба. Сейчас и мать, и ребенка собираются выписывать.
Ранее в Ростове спасли ребенка весом менее 500 граммов.