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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

В Ростове в родниках нашли опасные микробы, а на кладбище готовят тысячи новых мест

Сегодня, 15:42
Фото: Abi Skipp/flickr.com/CC BY 2.0
В Ростовской области прибавилось опасных микробов, гигантских младенцев и могил
Микробное загрязнение выявили в родниках Ростова-на-Дону, тем временем на кладбище «Ростовское» добавили 80 тысяч могил, а в городском роддоме на свет появился невероятно крупный младенец.

Темные воды

Администрация Ростова доложила о проверке качества волы в родниках города. Инспекция проводилась в январе этого года. По ее результатам, микробное загрязнение выявили сразу в нескольких водоемах.

Проблемными оказались родники в районе НИИТОП, по улицам Медицинской и Нижнежелезнодорожному проезду. Также опасных микробов нашли в Ботаническом саду и на «Гремучке».

Специалисты отмечают, что использование воды из загрязненных родников может спровоцировать острую кишечную инфекцию. Пить воду из таких источников строго запрещено.

Микробное загрязнение выявили в родниках в Ростове-на-Дону в январе
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Гигантский младенец

В горбольнице № 20 в Ростове 17 января на свет появился мальчик с большим весом — почти 5,2 килограмма. В пресс-службе медучреждения ребенка назвали настоящим «богатырем».

Известно также, что мама мальчика была госпитализирована в плановом порядке, для нее это были уже вторые роды. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения. Сейчас с мамой и ребенком все хорошо, скоро их собираются выписать домой.

Мальчик является самым крупным новорожденным в больнице за последние два года. Уточняется, что данные ребенка соответствуют норме в 1,5 месяца развития.

В Ростове в горбольнице № 20 родился ребенок весом почти 5,2 килограмма
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Новые могилы

Мэрия Ростова рассказала журналистам, что на кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе после строительства второй очереди появится еще 80 тысяч мест для захоронений. Это позволит главному городскому погосту увеличиться сразу в несколько раз.

Также власти уточнили, что около 11 тысяч из 80 тысяч — это места в стене-колумбарии для урн с прахом кремированных.

«Ростовское» кладбище было открыто в 2019 году на площади в 40 гектаров. По некоторой информации, спустя всего лишь три года оно заполнилось почти на 70%.

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