Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Администрация Ростова доложила о проверке качества волы в родниках города. Инспекция проводилась в январе этого года. По ее результатам, микробное загрязнение выявили сразу в нескольких водоемах.
Проблемными оказались родники в районе НИИТОП, по улицам Медицинской и Нижнежелезнодорожному проезду. Также опасных микробов нашли в Ботаническом саду и на «Гремучке».
Специалисты отмечают, что использование воды из загрязненных родников может спровоцировать острую кишечную инфекцию. Пить воду из таких источников строго запрещено.
В горбольнице № 20 в Ростове 17 января на свет появился мальчик с большим весом — почти 5,2 килограмма. В пресс-службе медучреждения ребенка назвали настоящим «богатырем».
Известно также, что мама мальчика была госпитализирована в плановом порядке, для нее это были уже вторые роды. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения. Сейчас с мамой и ребенком все хорошо, скоро их собираются выписать домой.
Мальчик является самым крупным новорожденным в больнице за последние два года. Уточняется, что данные ребенка соответствуют норме в 1,5 месяца развития.
Мэрия Ростова рассказала журналистам, что на кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе после строительства второй очереди появится еще 80 тысяч мест для захоронений. Это позволит главному городскому погосту увеличиться сразу в несколько раз.
Также власти уточнили, что около 11 тысяч из 80 тысяч — это места в стене-колумбарии для урн с прахом кремированных.
«Ростовское» кладбище было открыто в 2019 году на площади в 40 гектаров. По некоторой информации, спустя всего лишь три года оно заполнилось почти на 70%.