Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В пресс-службе сообщили, что со среды, 18 января, по четверг, 19 января, в городе введут ограничения на проезд автомобилей к родникам «Гремучему», как по улице Привокзальной на участке от Портовой до Амбулаторной, так и по Амбулаторной от Привокзальной до переулка Деревянко.
Такие же ограничения будут действовать на территориях у источника Сурб-Хач, в частности переулке 1-м Индивидуальном, улице Южной, Алагирской и Баграмяна.
Напомним, ранее в Ростове выяснили, какие купели подготовили для омовения прихожан с 18 по 19 января и напомнили о правилах купания, чтобы сохранить здоровье горожан.