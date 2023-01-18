В пресс-службе сообщили, что со среды, 18 января, по четверг, 19 января, в городе введут ограничения на проезд автомобилей к родникам «Гремучему», как по улице Привокзальной на участке от Портовой до Амбулаторной, так и по Амбулаторной от Привокзальной до переулка Деревянко.