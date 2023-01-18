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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Ростове закроют проезд к двум источникам на время Крещения 18 и 19 января

Сегодня, 09:05
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростове закроют проезд к двум источникам на время Крещения 18 и 19 января
В Ростове на два дня с 18 по 19 января ограничат проезд к источникам, определенным для омовения на праздник Крещения Господня, об этом сообщили в администрации города.

В пресс-службе сообщили, что со среды, 18 января, по четверг, 19 января, в городе введут ограничения на проезд автомобилей к родникам «Гремучему», как по улице Привокзальной на участке от Портовой до Амбулаторной, так и по Амбулаторной от Привокзальной до переулка Деревянко. 

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Такие же ограничения будут действовать на территориях у источника Сурб-Хач, в частности переулке 1-м Индивидуальном, улице Южной, Алагирской и Баграмяна.  

Напомним, ранее в Ростове выяснили, какие купели подготовили для омовения прихожан с 18 по 19 января и напомнили о правилах купания, чтобы сохранить здоровье горожан.

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