Также завершили капремонт девяти километров трассы А-260 от Волгограда к Каменску-Шахтинскому, еще два ремонта, которые начали в 2022 году, предстоит закончить осенью 2023 года — это работы на десяти километрах Южного подъезда Ростова от седьмого до 17 километра, а также трассы А-260 от 277 до 282 километра.