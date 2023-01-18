Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В ведомстве рассказали, что в течение 2022 года работы шли на 55 километрах дорог, из них в нормативное состояние удалось привести около 25 километров трасс федерального значения.
Представители компании уточнили, что с опережением графика на год в эксплуатацию сдали второй этап реконструкции Южного подъезда Ростова и новую транспортную развязку на девятом километре трассы А-280 «Ростов-Таганрог», которая теперь связывает Северный обход Ростова с М-4 «Дон». По словам представителей управления, сдачи объекта позволила вывести за пределы города ежедневный трафик в объеме 14 тысяч автомобилей в сутки.
Также завершили капремонт девяти километров трассы А-260 от Волгограда к Каменску-Шахтинскому, еще два ремонта, которые начали в 2022 году, предстоит закончить осенью 2023 года — это работы на десяти километрах Южного подъезда Ростова от седьмого до 17 километра, а также трассы А-260 от 277 до 282 километра.
Также Упрдор «Москва–Волгоград» объявил о планах по ремонту трассы А-280 с 36 по 45 километры с расширением до четырех полос и заменой асфальта между 15-м и 20-м километрами.
Ранее сообщалось, что в 2023 году к нормативному состоянию собираются привести 160 дорог в Ростовской области.