rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В Ростовской области почти 25 километров дорог привели к нормативу в 2022 году

Сегодня, 10:13
Фото: donland.ru
В Ростовской области почти 25 километров дорог привели к нормативу в 2022 году
В Ростовской области до нормативного состояния отремонтировали 25 километров дорог в 2022 году, об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Москва-Волгоград».

В ведомстве рассказали, что в течение 2022 года работы шли на 55 километрах дорог, из них в нормативное состояние удалось привести около 25 километров трасс федерального значения. 

Представители компании уточнили, что с опережением графика на год в эксплуатацию сдали второй этап реконструкции Южного подъезда Ростова и новую транспортную развязку на девятом километре трассы А-280 «Ростов-Таганрог», которая теперь связывает Северный обход Ростова с М-4 «Дон». По словам представителей управления, сдачи объекта позволила вывести за пределы города ежедневный трафик в объеме 14 тысяч автомобилей в сутки.   

Трассу из Ростовской области в Крым отремонтируют уже к 1 декабря
Узнать подробнее

Также завершили капремонт девяти километров трассы А-260 от Волгограда к Каменску-Шахтинскому, еще два ремонта, которые начали в 2022 году, предстоит закончить осенью 2023 года — это работы на десяти километрах Южного подъезда Ростова от седьмого до 17 километра, а также трассы А-260 от 277 до 282 километра.  

Также Упрдор «Москва–Волгоград» объявил о планах по ремонту трассы А-280 с 36 по 45 километры с расширением до четырех  полос и заменой асфальта между 15-м и 20-м километрами. 

Ранее сообщалось, что в 2023 году к нормативному состоянию собираются  привести 160 дорог в Ростовской области. 

Читайте также:
Власти в Ростове-на-Дону рассказали, какие отремонтируют дорогиВ Ростовской области до нормативов отремонтируют более 55% дорог в 2023 годуДороги к новой инфекционке на улице Ходоша отремонтируют в Ростове
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт#Ростовская область#Ростов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Волгоград#Каменск-Шахтинский#Дорога#Строительство#Ремонт#Ремонт дорог
Подпишитесь
Микробное загрязнение выявили в родниках в Ростове-на-Дону в январе
Сегодня, 04:42
В Ростовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 18% в январе
Сегодня, 07:21
В Ростове в горбольнице № 20 родился ребенок весом почти 5,2 килограмма
Сегодня, 07:17
Водитель в Новочеркасске сбила двух человек и убежала с места аварии днем 17 января
Сегодня, 07:00
В Ростове неработающими оказались часть туалетов, установленных за 29 млн рублей
Сегодня, 07:52
Политолог Михайлов предупредил о массовых арестах коррупционеров в Ростовской области
Вчера, 21:55