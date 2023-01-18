Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В пресс-службе рассказали, что за прошлый год в Ростовской области удалось построить пять школ и 20 детских садов, благодаря чему практически удалось решить давний вопрос с недостатком мест в организациях дошкольного образования.
Кроме того, за 2022 год в регионе построили пять школ на 1,4 тысячи учащихся. А всего за декаду в Ростовской области возвели около двухсот различных учреждений образования.
Тем временем, власти сообщают, что в 2023 году запланировано ввести в эксплуатацию восемь школ на территориях Ростова, Батайска, Азова, Волгодонска и Каменского района. Две из них рассчитаны на обучение 600 учащихся в каждой школе, а оставшиеся имеют более тысячи мест для учеников.
Ранее стало известно, что на левом берегу собираются построить школу на 1,1 тысячи учеников.