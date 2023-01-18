Тем временем, власти сообщают, что в 2023 году запланировано ввести в эксплуатацию восемь школ на территориях Ростова, Батайска, Азова, Волгодонска и Каменского района. Две из них рассчитаны на обучение 600 учащихся в каждой школе, а оставшиеся имеют более тысячи мест для учеников.