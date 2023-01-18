Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
За неделю в области зарегистрировали 17,3 тысячи пациентов. Показатель заболеваемости составляет 41 человек на 10 тысяч населения.
По сравнению с первой неделей 2023 года темп прироста составил 85,4%. Также продолжают выявлять случаи заболевания гриппом.
Местных жителей попросили не забывать о витаминах и средствах индивидуальной защиты. На улице необходимо проводить не менее двух часов в день.
При появлении признаков болезни нужно обращаться к врачу.
Напомним, что в Ростовской области из-за гриппа отменяли новогодние мероприятия в декабре.