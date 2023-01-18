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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 18% в январе

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
В Ростовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 18% в январе
В Ростовской области в январе эпидпорог по заболеваемости ОРВИ оказался превышен на 18%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в области зарегистрировали 17,3 тысячи пациентов. Показатель заболеваемости составляет 41 человек на 10 тысяч населения.

По сравнению с первой неделей 2023 года темп прироста составил 85,4%. Также продолжают выявлять случаи заболевания гриппом.

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Местных жителей попросили не забывать о витаминах и средствах индивидуальной защиты. На улице необходимо проводить не менее двух часов в день. 

При появлении признаков болезни нужно обращаться к врачу. 

Напомним, что в Ростовской области из-за гриппа отменяли новогодние мероприятия в декабре. 

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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