На период работ без отопления останутся дома на улице Пушкинской, 71, Города Волос, 8, в переулке Соборном № 29, 33-36, 41, 43, 45, 58 и 58а, а также здания на улице Максима Горького по четной стороне улицы с № 82 по № 90, по нечетной — с № 113 до № 121, а также дом № 23/67. В заключение, на улице Красноармейской без отопления останутся № 21, 23, 27, 29, 33/79, 37/75, 134, 136, 138, 142/50, 144, 146 и 154.