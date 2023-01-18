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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В центре Ростова еще 36 домов остались без отопления 18 января

Сегодня, 10:24
Фото: rostov-gorod.ru
В центре Ростова еще 36 домов остались без отопления 18 января
В Ростове почти 40 жилых домов в центре города остались без отопления из-за дефекта запорной арматуры, об этом сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети».

В среду, 18 января, поставщик теплоснабжения сообщил, что рядом с домом в переулке Соборный, 43 выявили дефект запорной арматуры теплосети. Теперь необходимо провести аварийные работы, в которых задействуют две бригады специалистов с шестью единицами спецтехники. 

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На период работ без отопления останутся дома на улице Пушкинской, 71, Города Волос, 8, в переулке Соборном № 29, 33-36, 41, 43, 45, 58 и 58а, а также здания на улице Максима Горького по четной стороне улицы с № 82 по № 90, по нечетной — с № 113 до № 121, а также дом № 23/67. В заключение, на улице Красноармейской без отопления останутся № 21, 23, 27, 29, 33/79, 37/75, 134, 136, 138, 142/50, 144, 146 и 154.

«О завершении работ будет сообщено дополнительно», — сказано в обращении к потребителям. 

Ранее без тепла остались еще 49 домов в центре города, о завершении ремонта теплосетей на предыдущем участке работ пока не сообщили

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