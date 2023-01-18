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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Власти в Ростове выкупили 52 квартиры из 60 в аварийном доме в Кривошлыковском

Сегодня, 05:08
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону выкупили 52 квартиры у жильцов в аварийном доме в переулке Кривошлыковский, 4, сообщили в мэрии.

Напомним, что из-за увеличивающихся трещин на стенах дом признали аварийным. Его необходимо снести, поэтому началось расселение людей. 

Законность этого решения подтвердили суды в трех инстанциях. Однако не все согласились съехать и требуют провести ремонт здания. 

В данный момент выкуплены 52 квартиры, 50 из них передали в оперативное управление УЖКХ Пролетарского района. Оно должно сделать так, чтобы в помещения не попали третьи лица. 

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Еще по одной квартире деньги перечислят собственнику после предоставления реквизитов. Еще по шести квартирам суд вынес решения и определил выкупную стоимость. 

Заседание еще по одному помещению состоится 18 января. По информации мэрии, выкупная стоимость квартир соответствует рыночной стоимости аналогичного жилья, но не аварийного. 

Отмечается, что приставы вручили уведомления о выселении из квартир в течение пяти суток после получения денег. 

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