Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Напомним, что из-за увеличивающихся трещин на стенах дом признали аварийным. Его необходимо снести, поэтому началось расселение людей.
Законность этого решения подтвердили суды в трех инстанциях. Однако не все согласились съехать и требуют провести ремонт здания.
В данный момент выкуплены 52 квартиры, 50 из них передали в оперативное управление УЖКХ Пролетарского района. Оно должно сделать так, чтобы в помещения не попали третьи лица.
Еще по одной квартире деньги перечислят собственнику после предоставления реквизитов. Еще по шести квартирам суд вынес решения и определил выкупную стоимость.
Заседание еще по одному помещению состоится 18 января. По информации мэрии, выкупная стоимость квартир соответствует рыночной стоимости аналогичного жилья, но не аварийного.
Отмечается, что приставы вручили уведомления о выселении из квартир в течение пяти суток после получения денег.