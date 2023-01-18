Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Внедорожники ОБСЕ по постановлению следователя вывезли из Ростова в Луганскую Народную республику. Напомним, с марта 2022 года внедорожники оставались на платной стоянке Привокзальной площади Ростова.
Источник «ДoнTР» в правоохранительных органах подтвердил, что техника наблюдателей европейской комиссии проходит как вещественное доказательство по уголовному делу, возбужденному министерством госбезопасности ЛНР. Дело в том, что сотрудников ОБСЕ луганские власти подозревают в шпионаже.
Напомним, оставить внедорожники наблюдателям пришлось еще в марте прошлого года. Тогда они прибыли в Ростов, где заселились в гостинице. Местные жители оказались против таких гостей, и сотрудники миссии уехали из города, оставив свои машины. Власти Ростова долгое время не могли решить судьбу автомобилей, так как они не являются областной или муниципальной собственностью. Из-за этого почти год внедорожники простояли на парковке.