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Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Водитель в Новочеркасске сбила двух человек и убежала с места аварии днем 17 января

Сегодня, 07:00
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Новочеркасске задержали женщину, которая сбила двух человек и скрылась, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в дневное время на парковочной площадке по улице Ященко. Водитель Daewoo Matiz сбила двух человек, после чего сразу же ушла.

Автомобиль остался на месте аварии. Пешеходы в момент происшествия направлялись к остановке.

«Одна из пострадавших скончалась, ей было 25 лет. Второй пешеход получил травмы, его доставили в больницу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что водителя разыскали и задержали. После этого составили несколько административных материалов, сейчас устанавливаются все обстоятельства. 

Ранее пенсионерка пострадала в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону. 

#Илья Протвинов#Дтп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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