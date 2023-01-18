Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Происшествие случилось в дневное время на парковочной площадке по улице Ященко. Водитель Daewoo Matiz сбила двух человек, после чего сразу же ушла.
Автомобиль остался на месте аварии. Пешеходы в момент происшествия направлялись к остановке.
«Одна из пострадавших скончалась, ей было 25 лет. Второй пешеход получил травмы, его доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что водителя разыскали и задержали. После этого составили несколько административных материалов, сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Ранее пенсионерка пострадала в аварии с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону.