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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Выбрать вариант благоустройства сквера рядом с консерваторией предложили в Ростове

Сегодня, 12:30
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Выбрать вариант благоустройства сквера рядом с консерваторией предложили в Ростове
Власти Ростова вынесли на голосование проекты благоустройства сквера напротив консерватории, информация об этом появилась на портале «Активный ростовчанин».

Власти Ростова вынесли на голосование четыре варианта проекта благоустройства сквера рядом с консерваторией. Она располагается по адресу проспект Буденновский, 23. Жители города до 1 февраля могут проголосовать за понравившийся вариант оформления сквера.

Некоторые концепции предполагают установки в сквере огромных скамеек с навесами. Рядом с фонтаном авторы проектов хотят высадить кустарники и деревья. Насколько такое ландшафтное решение реализуемо, пока неизвестно. Одна из концепций предполагает установку парковок для велосипедов и самокатов.

Ростовчане могут выбрать вариант благоустройства сквера рядом с консерваториейРостовчане могут выбрать вариант благоустройства сквера рядом с консерваторией
Ростовчане могут выбрать вариант благоустройства сквера рядом с консерваториейРостовчане могут выбрать вариант благоустройства сквера рядом с консерваторией
Ростовчане могут выбрать вариант благоустройства сквера рядом с консерваториейРостовчане могут выбрать вариант благоустройства сквера рядом с консерваторией
Ростовчане могут выбрать вариант благоустройства сквера рядом с консерваторией
Фото: ar.rostov-gorod.ru
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На момент написания заметки в голосовании приняли участие девять горожан.

Между тем ранее на Чкаловском в Ростове на месте вырубленных деревьев начали устанавливать ларьки.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Алина Заярная
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