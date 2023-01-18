Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Власти Ростова вынесли на голосование четыре варианта проекта благоустройства сквера рядом с консерваторией. Она располагается по адресу проспект Буденновский, 23. Жители города до 1 февраля могут проголосовать за понравившийся вариант оформления сквера.
Некоторые концепции предполагают установки в сквере огромных скамеек с навесами. Рядом с фонтаном авторы проектов хотят высадить кустарники и деревья. Насколько такое ландшафтное решение реализуемо, пока неизвестно. Одна из концепций предполагает установку парковок для велосипедов и самокатов.
На момент написания заметки в голосовании приняли участие девять горожан.
Между тем ранее на Чкаловском в Ростове на месте вырубленных деревьев начали устанавливать ларьки.