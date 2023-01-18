Некоторые концепции предполагают установки в сквере огромных скамеек с навесами. Рядом с фонтаном авторы проектов хотят высадить кустарники и деревья. Насколько такое ландшафтное решение реализуемо, пока неизвестно. Одна из концепций предполагает установку парковок для велосипедов и самокатов.