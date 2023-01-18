Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Комету, которая получила название C/2022 E3, впервые увидели в марте прошлого года. Астрологи проявили к ней большой интерес.
Известно, что космический объект достиг ближайшей к Солнцу точки. А 1 февраля он пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
В тот момент расстояние составит 42 миллиона километров. Есть вероятность, что ее можно будет заметить невооруженным взглядом при отсутствии городской засветки.
По информации астрологов, комета пройдет между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой.
Ранее жители Ростовской области стали свидетелями метеорного дождя.