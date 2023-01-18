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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Жители в Ростовской области смогут увидеть комету 1 февраля у Большой медведицы

Сегодня, 14:35
Фото: Mpetrova59/CC BY SA/wiki
Жители в Ростовской области смогут увидеть комету 1 февраля
Жители Ростовской области смогут наблюдать за кометой, которая пройдет на минимальном расстоянии от Земли 1 февраля, сообщает Московский планетарий.

Комету, которая получила название C/2022 E3, впервые увидели в марте прошлого года. Астрологи проявили к ней большой интерес.

Известно, что космический объект достиг ближайшей к Солнцу точки. А 1 февраля он пройдет на минимальном расстоянии от Земли.

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В тот момент расстояние составит 42 миллиона километров. Есть вероятность, что ее можно будет заметить невооруженным взглядом при отсутствии городской засветки. 

По информации астрологов, комета пройдет между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой. 

Ранее жители Ростовской области стали свидетелями метеорного дождя. 

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#Комета#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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