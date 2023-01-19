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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

30 бронеавтомобилей привезли в Ростов для передачи участникам СВО

Сегодня, 07:24
Фото: t.me/rogozin_do
30 бронеавтомобилей привезли в Ростов для передачи участникам СВО
В Ростов доставлены 30 бронированных автомобилей, позже их передадут участникам СВО, сообщил в своем Telegram-канале политик, глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Научно-технический центр «Царские волки» доставил в Ростов 30 бронированных автомобилей. Они предназначаются воинским подразделениям, участвующим в спецоперации. Бронемашины будут использоваться, в том числе, для перевозки раненых.

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Глава центра Дмитрий Рогозин отметил, что поставка бронированной автомобильной техники стала возможной благодаря сотрудничеству с крупными российскими финансовыми партнерами.

Ранее RostoGazeta выяснила, будет ли частичная мобилизация в январе 2023 года в Ростовской области.

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