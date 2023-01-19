Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Научно-технический центр «Царские волки» доставил в Ростов 30 бронированных автомобилей. Они предназначаются воинским подразделениям, участвующим в спецоперации. Бронемашины будут использоваться, в том числе, для перевозки раненых.
Глава центра Дмитрий Рогозин отметил, что поставка бронированной автомобильной техники стала возможной благодаря сотрудничеству с крупными российскими финансовыми партнерами.
Ранее RostoGazeta выяснила, будет ли частичная мобилизация в январе 2023 года в Ростовской области.