Банк «Открытие» возобновил прием заявок по программе льготного автокредитования

В целом на рынке программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере базовой скидки в 20% (для жителей Дальнего Востока — 25%) на автомобили стоимостью до 2 млн руб., а также скидки на электромобили в размере 25% (но не более 625 тыс. рублей). Предложение доступно семьям с одним и более несовершеннолетними детьми, клиентам, впервые покупающим транспортное средство, работникам медицинских учреждений, а также военнослужащим, их семьям и военным пенсионерам. Льготной программой также могут воспользоваться автовладельцы, которые сдадут в трейд-ин свой автомобиль старше шести лет, но при условии, что они владели им не менее года.