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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Более 11 тысяч жителей Ростовской области окунулись в купели с 18 и по 19 января

Сегодня, 09:38
Фото: 61.mchs.gov.ru
Более 11 тысяч жителей Ростовской области окунулись в купели с 18 и по 19 января
В Ростовской области в крещенских купаниях приняли участие 11,5 тысячи человек, сообщили в региональном УМЧС.

По информации ведомства, несчастных случаев не зарегистрировали. К 10.00 мск в купелях окунулись 11,5 тысячи граждан.

Вместе с этим в соцсетях местные жители поздравляют друг друга с праздником. Некоторые посетовали, что в это время не было морозов.

Медик рассказал, что делать жителям Ростова при обморожении в купели на Крещение
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Напомним, что купели организовали по всей области. Только в Ростове-на-Дону их было 11.

При этом в донском регионе на Соленом озере отменили крещенские купания из-за эпидобстановки. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Купели#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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