Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По информации ведомства, несчастных случаев не зарегистрировали. К 10.00 мск в купелях окунулись 11,5 тысячи граждан.
Вместе с этим в соцсетях местные жители поздравляют друг друга с праздником. Некоторые посетовали, что в это время не было морозов.
Напомним, что купели организовали по всей области. Только в Ростове-на-Дону их было 11.
При этом в донском регионе на Соленом озере отменили крещенские купания из-за эпидобстановки. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.