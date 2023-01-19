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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Движение по обходу Аксая на участке М-4 «Дон» могут открыть в начале лета 2023 года

Сегодня, 15:32
Фото: donland.ru
В Ростовской области движение по трассе М-4 «Дон» на участке обхода Аксая могут открыть к июню 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В четверг, 19 января, глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и губернатор Ростовской области Василий Голубев побывали на М-4 «Дон», чтобы ознакомиться с ходом работ на участке Аксайского обхода. 

В пресс-службе сообщили, что к пику сезона летнего отпуска в Ростовской области собираются открыть движение по 35-километровому участку трассы М-4 «Дон», который станет заключительным этапом работ на обходе Аксая и позволит завершить реконструкцию 70 километров федеральной трассы.  

Руководитель компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев сообщил, что в их планах досрочно запустить движение по участку в июне 2023 года. По его словам, это позволит компании сдать объект с опережением на 1,5 года. Для этого рабочим предстоит уложить две тысячи тонн асфальта. 

Обхода Аксая запустят на год раньше, в июне 2023 года
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«Я думаю, что погода в этом году позволит, и к намеченному сроку объект будет закончен. Все искусственные сооружения тоже в высокой степени готовности», — цитирует подрядчика пресс-служба донского правительства.  

К настоящему моменту дорожники смонтировали около 33 километров барьерного ограждения, установили 916 опор освещения, еще предстоит устроить съезд к Старочеркасску. Для выполнения этих работ на объекте задействовали почти 2,6 тысячи человек с 388 единицами спецтехники.  

Власти уверены, что завершение проекта позволит не только сократить время пути на юг России из Москвы, но также привлечь в регион поток туристов и успеть реализовать проект Ростовского транспортного кольца к 2025 году. 

Ранее Путин заявил, что трасса М-4 «Дон» станет скоростной.

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