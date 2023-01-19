Руководитель компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев сообщил, что в их планах досрочно запустить движение по участку в июне 2023 года. По его словам, это позволит компании сдать объект с опережением на 1,5 года. Для этого рабочим предстоит уложить две тысячи тонн асфальта.