Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
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Updated Сегодня, 15:34
В четверг, 19 января, глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и губернатор Ростовской области Василий Голубев побывали на М-4 «Дон», чтобы ознакомиться с ходом работ на участке Аксайского обхода.
В пресс-службе сообщили, что к пику сезона летнего отпуска в Ростовской области собираются открыть движение по 35-километровому участку трассы М-4 «Дон», который станет заключительным этапом работ на обходе Аксая и позволит завершить реконструкцию 70 километров федеральной трассы.
Руководитель компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев сообщил, что в их планах досрочно запустить движение по участку в июне 2023 года. По его словам, это позволит компании сдать объект с опережением на 1,5 года. Для этого рабочим предстоит уложить две тысячи тонн асфальта.
«Я думаю, что погода в этом году позволит, и к намеченному сроку объект будет закончен. Все искусственные сооружения тоже в высокой степени готовности», — цитирует подрядчика пресс-служба донского правительства.
К настоящему моменту дорожники смонтировали около 33 километров барьерного ограждения, установили 916 опор освещения, еще предстоит устроить съезд к Старочеркасску. Для выполнения этих работ на объекте задействовали почти 2,6 тысячи человек с 388 единицами спецтехники.
Власти уверены, что завершение проекта позволит не только сократить время пути на юг России из Москвы, но также привлечь в регион поток туристов и успеть реализовать проект Ростовского транспортного кольца к 2025 году.
Ранее Путин заявил, что трасса М-4 «Дон» станет скоростной.