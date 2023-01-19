Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
В вечернее время водитель Lexus GX460 ехал по улице Мадояна и во время поворота столкнулся с Kia Optima. Она двигалась во встречном направлении.
Травмы получили 72-летний мужчина, 29-летняя женщина, 20-летний парень. Также пострадали четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка.
Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января.
До этого в Ростове на массовое ДТП у Ворошиловского моста выехали три машины реанимации.