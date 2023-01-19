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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Двое детей и трое взрослых пострадали в аварии с Lexus в Ростове-на-Дону

Сегодня, 06:35
Фото: ГИБДД
В Ростове-на-Дону столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек, сообщили в УГИБДД по региону.

В вечернее время водитель Lexus GX460 ехал по улице Мадояна и во время поворота столкнулся с Kia Optima. Она двигалась во встречном направлении.

Травмы получили 72-летний мужчина, 29-летняя женщина, 20-летний парень. Также пострадали четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка.

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Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. 

Ранее в Ростове насмерть сбили 74-летнего пенсионера на пешеходном переходе 18 января. 

До этого в Ростове на массовое ДТП у Ворошиловского моста выехали три машины реанимации.

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