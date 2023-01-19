Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Напомним, что кладбище в Мясниковском районе, открытое в 2019 году, оказалось заполнено на 70%. Теперь хотят построить вторую очередь на 40 гектаров, где могут появиться 80 тысяч мест для захоронений.
Однако Житенев рассказал изданию РБК, что с этим возникли трудности. В данный момент проект готов, но не получается утвердить со стороны Роспотребнадзора региона.
«Согласование уткнулось в бюрократическую стену и вот уже больше года топчется на одном месте», — уточнил собеседник.
Дело в том, что заполненная первая очередь имеет площадь 40 гектаров. По законам РФ, это максимально допустимая площадь для захоронений.
Издание пишет, что при появлении второй очереди Ростовское кладбище окажется вдвое больше допустимой федеральной нормы.