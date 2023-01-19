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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI
Федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону
Из-за действующих федеральных норм не удается реализовать проект второй очереди Ростовского кладбища, сообщил представитель подрядчика Кирилл Житенев.

Напомним, что кладбище в Мясниковском районе, открытое в 2019 году, оказалось заполнено на 70%. Теперь хотят построить вторую очередь на 40 гектаров, где могут появиться 80 тысяч мест для захоронений.

Однако Житенев рассказал изданию РБК, что с этим возникли трудности. В данный момент проект готов, но не получается утвердить со стороны Роспотребнадзора региона.

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«Согласование уткнулось в бюрократическую стену и вот уже больше года топчется на одном месте», — уточнил собеседник.

Дело в том, что заполненная первая очередь имеет площадь 40 гектаров. По законам РФ, это максимально допустимая площадь для захоронений.

Издание пишет, что при появлении второй очереди Ростовское кладбище окажется вдвое больше допустимой федеральной нормы.

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