rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Глава РЭО Буцаев призывает запретить сбрасывать отходы в канализацию

Сегодня, 12:32
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
Россиянам могут на законодательном уровне запретить выбрасывать в канализацию бытовые и пищевые отходы. С такой инициативой в связи с частыми коммунальными авариями РЭО намерен обратиться в Минстрой. Как правило, они случаются в жилых домах, где канализация забивается мусором.

Инициатива РЭО предполагает, что Минстрой должен будет разработать меры, которые позволят предотвратить сброс отходов в канализационную систему. За вызванные этими действиями последствия необходимо предусмотреть ответственность. Об этом пишет newsnn.ru.

Как пояснил глава ППК «РЭО» Денис Буцаев, мусор собирается в крупные кучи и перекрывает путь сточным водам. Из-за этого трубопровод закупоривается. Решение этих проблем влечет за собой дополнительные расходы. Представители РЭО также отметили, что сбор информации о канализационных засорах – достаточно простая процедура. Этим занимаются диспетчерские службы водоканалов.

В качестве примеров Буцаев привел ситуации в Липецке, Тюмени и Перми. Так, липецкие коммунальщики за 2022 год устранили свыше 8000 аварий на трубопроводах, вызванных закупоркой. Из колодцев и коллекторов было извлечено свыше 100 тонн отходов, выброшенных жителями города в унитазы. Бытовые и крупногабаритные отходы засоряют и пермские сети водоотведения. Каждый год в диспетчерские службы Перми поступает более 5000 обращений о канализационных засорах. В Тюмени за прошлый год на очистные сооружения канализации через коллекторы поступило свыше 1000 тонн отходов.

Кроме этого, РЭО разрабатывает механизм сокращения отходообразования и развития инфраструктуры, связанной с утилизацией и использованием вторичных ресурсов на производстве. Для этого проводится реформа РОП. Также компания инвестирует большие средства в инфраструктуру.

Буцаев отметил, что в 2022 году было запущено свыше 30 предприятий. При этом он обратил внимание на важность организации раздельного сбора мусора. Отходы нужно сортировать и выбрасывать в соответствующие баки. Только в этом случае они смогут попасть на предприятия по утилизации.

Подпишитесь
Губернатор Голубев призвал донской Минтранс научиться проектировать дороги
Сегодня, 12:56
Сосед по палате в Ростове украл у пациента 1,6 млн рублей и прокутил их с подружкой
Сегодня, 12:06
Вскрылись новые подробности исчезновения в Ростове беременной женщины
Сегодня, 12:04
С декабря на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды
Сегодня, 11:59
Врач объяснил, чего ожидать если мигранты завезут корь в Ростовскую область
Сегодня, 10:50
Федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:07