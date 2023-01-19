Глава РЭО Буцаев призывает запретить сбрасывать отходы в канализацию

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Инициатива РЭО предполагает, что Минстрой должен будет разработать меры, которые позволят предотвратить сброс отходов в канализационную систему. За вызванные этими действиями последствия необходимо предусмотреть ответственность. Об этом пишет newsnn.ru.
Как пояснил глава ППК «РЭО» Денис Буцаев, мусор собирается в крупные кучи и перекрывает путь сточным водам. Из-за этого трубопровод закупоривается. Решение этих проблем влечет за собой дополнительные расходы. Представители РЭО также отметили, что сбор информации о канализационных засорах – достаточно простая процедура. Этим занимаются диспетчерские службы водоканалов.
В качестве примеров Буцаев привел ситуации в Липецке, Тюмени и Перми. Так, липецкие коммунальщики за 2022 год устранили свыше 8000 аварий на трубопроводах, вызванных закупоркой. Из колодцев и коллекторов было извлечено свыше 100 тонн отходов, выброшенных жителями города в унитазы. Бытовые и крупногабаритные отходы засоряют и пермские сети водоотведения. Каждый год в диспетчерские службы Перми поступает более 5000 обращений о канализационных засорах. В Тюмени за прошлый год на очистные сооружения канализации через коллекторы поступило свыше 1000 тонн отходов.
Кроме этого, РЭО разрабатывает механизм сокращения отходообразования и развития инфраструктуры, связанной с утилизацией и использованием вторичных ресурсов на производстве. Для этого проводится реформа РОП. Также компания инвестирует большие средства в инфраструктуру.
Буцаев отметил, что в 2022 году было запущено свыше 30 предприятий. При этом он обратил внимание на важность организации раздельного сбора мусора. Отходы нужно сортировать и выбрасывать в соответствующие баки. Только в этом случае они смогут попасть на предприятия по утилизации.