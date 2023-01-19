Глава РЭО Буцаев призывает запретить сбрасывать отходы в канализацию

В качестве примеров Буцаев привел ситуации в Липецке, Тюмени и Перми. Так, липецкие коммунальщики за 2022 год устранили свыше 8000 аварий на трубопроводах, вызванных закупоркой. Из колодцев и коллекторов было извлечено свыше 100 тонн отходов, выброшенных жителями города в унитазы. Бытовые и крупногабаритные отходы засоряют и пермские сети водоотведения. Каждый год в диспетчерские службы Перми поступает более 5000 обращений о канализационных засорах. В Тюмени за прошлый год на очистные сооружения канализации через коллекторы поступило свыше 1000 тонн отходов.