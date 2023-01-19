Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Напомним, в понедельник, 16 января, стало известно, что в Ростове-на-Дону без следа исчезла женщина средних лет Ирина Кривуля, которая находилась на девятом месяце беременности. Уже позднее ее дочь Ирины сообщила изданию, что спустя пару часов после пропажи ее мать сняли камеры видеонаблюдения одного из торговых центров.
После этого соцсети заполнили предположения о том, что стало истинной причиной исчезновения женщины. Некоторые предполагали, что на видеозаписи запечатлена не Ирина, поскольку одежда не совпадала с ориентировкой, а лица женщины не было видно. Нашлись и те, кто посчитал, что причиной исчезновения женщины стала амнезия или потеря контроля над собой и своими действиями.
«А может быть она не хочет возвращаться?», — предположили ростовчане.
«Бывает у некоторых дам: в душе потёмки… Сколько таких случаев было, когда вроде взрослые адекватные женщины бросали семьи и ехали куда-то… А все на головах стоят, ищут», — выдвинул версию один из жителей Батайска, позднее предположив, что красивая ростовчанка могла иметь роман, о котором никто не знал.
«Гормональный всплеск, наверное», — поддержал его другой горожанин.
«Так на видео она живая и явно домой не спешит, гуляет. Есть причины, наверное, раз она ушла из дома. Семья недоговаривает», — заметили ростовчане.
«Ой, там роща рядом с плохой репутацией», — рассказала еще одна женщина, обеспокоенная тем, что с пропавшей Ириной могло случиться худшее.
Однако нашлись и те комментаторы, кто заявил, что видел Ирину в понедельник на Каменке около восьми часов вечера.
«Я ее видела 16 числа на Каменке вечером около 20.00. Я ее запомнила. У нее очень потерянный вид был», — заявила одна из ростовчанок, которой посоветовали обратиться к волонтерам, предположив, что Ирина Кривуля нуждается в медицинской помощи или даже потеряла память.