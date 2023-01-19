После этого соцсети заполнили предположения о том, что стало истинной причиной исчезновения женщины. Некоторые предполагали, что на видеозаписи запечатлена не Ирина, поскольку одежда не совпадала с ориентировкой, а лица женщины не было видно. Нашлись и те, кто посчитал, что причиной исчезновения женщины стала амнезия или потеря контроля над собой и своими действиями.