Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Глава региона заслушал отчет министерства о проделанной работе. После этого он рассказал, что вопрос качества подготовки документации для строительства и ремонта дорог должен быть приоритетным.
«Необходим серьезный пересмотр всего, что касается проектной документации. Если не научитесь проектировать вовремя и качественно, то денег будет всегда не хватать», — подчеркнул глава региона.
Он добавил, что необходимо усилить контроль за безопасностью дорожного движения.
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