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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Губернатор Голубев призвал донской Минтранс научиться проектировать дороги

Сегодня, 12:56
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев призвал донской Минтранс научиться проектировать дороги
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал Минтранс региона обратить внимание на проектирование дорог, сообщили в правительстве региона.

Глава региона заслушал отчет министерства о проделанной работе. После этого он рассказал, что вопрос качества подготовки документации для строительства и ремонта дорог должен быть приоритетным.

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«Необходим серьезный пересмотр всего, что касается проектной документации. Если не научитесь проектировать вовремя и качественно, то денег будет всегда не хватать», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что необходимо усилить контроль за безопасностью дорожного движения.

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#Дороги#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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