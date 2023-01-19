Индекс вовлеченности сотрудников Tele2 – выше лучших мировых работодателей на 7 п. п.

«За те 7 лет, что мы измеряем вовлеченность в Tele2 как федеральной компании, мы добились прекрасных результатов. Для нас это и повод для гордости, и ответственность, и мотивация работать еще лучше, чтобы удерживать эту высокую планку в будущем. Мотивированная команда напрямую влияет на производительность труда, на бизнес-результаты и их устойчивость. Мы знаем это, поэтому ежегодно проводим исследования, после чего вырабатываем план действий по повышению вовлеченности по подразделениям и в целом по компании.