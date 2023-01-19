Каждый второй россиянин старается найти единомышленников в социальных сетях

Также в компании узнали, зачем жители России находят новые увлечения и стараются их развивать. Например, в 47% случаев респонденты делились, что хобби приносит им чувства радости и любви к жизни, новые знания и навыки — в 44% случаев, чувство самореализации и личностный рост, а также хорошее самочувствие — в 34% случаев. Нередко россияне говорили даже о том, что хобби — смысл их жизни (в 15% случаев).