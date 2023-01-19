Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Мощность завода должна составить 30 тонн переработанного молока за смену. Если потребуется, то она может быть увеличена до 60 тонн.
В данный момент оформляют участок, где появится новое производство. Вместе с этим закупили оборудование, позволяющее перерабатывать до пяти тонн молока в смену. Из него будут делать сыры и масло.
Отмечается, что в целом в донском регионе увеличили объем производства молока. Кроме того, закупили скот и модернизировали фермы.
Ранее в Ростовской области выявили семь фантомных поставщиков мяса и молока.