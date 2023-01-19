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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

«Кировский конный завод» построит молокозавод в Ростовской области за 170 млн рублей

Сегодня, 09:38
Фото: Alena Pasheva/CC BY SA/wikimedia
«Кировский конный завод» построит молокозавод в Ростовской области за 170 млн рублей
«Кировский конный завод» планирует вложить до 170 миллионов рублей в строительство предприятия по переработке молока в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Мощность завода должна составить 30 тонн переработанного молока за смену. Если потребуется, то она может быть увеличена до 60 тонн.

В данный момент оформляют участок, где появится новое производство. Вместе с этим закупили оборудование, позволяющее перерабатывать до пяти тонн молока в смену. Из него будут делать сыры и масло.

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Отмечается, что в целом в донском регионе увеличили объем производства молока. Кроме того, закупили скот и модернизировали фермы. 

Ранее в Ростовской области выявили семь фантомных поставщиков мяса и молока. 

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