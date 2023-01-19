Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:55
Весной минувшего года в донском регионе был принят закон, согласно которому бесплатный проезд для льготников заменили денежной компенсацией. Она составляла одну тысячу рублей.
Но эти изменения понравились далеко не всем, поэтому местные жители попросили все вернуть обратно. Власти региона так и сделали.
Губернатор Василий Голубев 7 декабря провел совещание на тему перевозок льготных пассажиров в общественном транспорте. Тогда участниками стали представители Минтранса, Минтруда региона и областного парламента.
В результате приняли решение внести поправки в региональный закон. Речь идет о том, что людям дали право выбора - получить выплату или бесплатно ездить в транспорте.
Выбор в пользу компенсации или бесплатного проезда льготники смогут сделать с мая 2023 года. При этом размер выплаты увеличится до 1055 рублей.
Тем, кто выберет бесплатный проезд в общественном транспорте, нужно будет заявить об этом и получить для проезда персонифицированную электронную карту.
В регионе уже стартовал прием заявлений на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это можно сделать в МФЦ или органах социальной защиты населения по месту жительства.
Для получения проездной карты необходимо написать заявление, предоставить паспорт и бумаги, подтверждающие право льготы. К ним относятся документы:
Как только карта будет готова, заявителя пригласят в орган соцзащиты населения для ее получения. Подать документы можно до 20 февраля.
Льготникам, получающим ежемесячную денежную выплату и не планирующим обращаться за выдачей карты, обращаться с заявлением куда-либо не нужно.
В Ростовской области в этом году внедрят безналичную систему оплаты проезда во всех видах общественного транспорта. Это планируется сделать до мая.
Это стало известно на встрече губернатора области Василия Голубева и мэра Москвы Сергея Собянина. Они пришли к мнению о необходимости внедрения единой системы транспортного обслуживания населения на территории Москвы и донского региона.
Ростовчане смогут приезжать в столицу и пользоваться своей транспортной картой.