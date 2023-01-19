В Ростовской области несколько категорий льготников имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Кто может не платить в автобусах, трамваях и троллейбусах, в материале RostovGazeta.

Бесплатный проезд в Ростовской области Весной минувшего года в донском регионе был принят закон, согласно которому бесплатный проезд для льготников заменили денежной компенсацией. Она составляла одну тысячу рублей. Но эти изменения понравились далеко не всем, поэтому местные жители попросили все вернуть обратно. Власти региона так и сделали. Губернатор Василий Голубев 7 декабря провел совещание на тему перевозок льготных пассажиров в общественном транспорте. Тогда участниками стали представители Минтранса, Минтруда региона и областного парламента. В результате приняли решение внести поправки в региональный закон. Речь идет о том, что людям дали право выбора - получить выплату или бесплатно ездить в транспорте. Ростовские ветераны труда раскритиковали право на бесплатный проезд по заявлению Узнать подробнее Когда начнет действовать бесплатный проезд в Ростовской области Выбор в пользу компенсации или бесплатного проезда льготники смогут сделать с мая 2023 года. При этом размер выплаты увеличится до 1055 рублей. Тем, кто выберет бесплатный проезд в общественном транспорте, нужно будет заявить об этом и получить для проезда персонифицированную электронную карту. Как получить льготную проездную карту в Ростовской области В регионе уже стартовал прием заявлений на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это можно сделать в МФЦ или органах социальной защиты населения по месту жительства. Для получения проездной карты необходимо написать заявление, предоставить паспорт и бумаги, подтверждающие право льготы. К ним относятся документы: О статусе ветерана труда; Ветерана военной службы; Ветерана труда Ростовской области; Труженика тыла; Реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий. Как получить льготную проездную карту в Ростовской области Фото: 1MI Как только карта будет готова, заявителя пригласят в орган соцзащиты населения для ее получения. Подать документы можно до 20 февраля. Льготникам, получающим ежемесячную денежную выплату и не планирующим обращаться за выдачей карты, обращаться с заявлением куда-либо не нужно. Безналичная оплата проезда в Ростовской области В Ростовской области в этом году внедрят безналичную систему оплаты проезда во всех видах общественного транспорта. Это планируется сделать до мая. Это стало известно на встрече губернатора области Василия Голубева и мэра Москвы Сергея Собянина. Они пришли к мнению о необходимости внедрения единой системы транспортного обслуживания населения на территории Москвы и донского региона. Ростовчане смогут приезжать в столицу и пользоваться своей транспортной картой. Читайте также: Ростовские ветераны труда раскритиковали право на бесплатный проезд по заявлению Донские льготники смогут написать заявление на бесплатный проезд с 9 января В Ростовской области льготникам вернули право на бесплатный проезд вместо компенсации