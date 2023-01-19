Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Володин считает, что опыт службы в армии нужен госслужащим и тем, кто хочет попасть в Госдуму, судебную систему или прокуратуру. По информации издания, сам спикер Госдумы прошел военную кафедру во время обучения в вузе, после чего его направляли на военные сборы. Поэтому военно-учетная специальность у него есть.
«Но у депутатов есть много лазеек, чтоб не попасть под нововведение. В предложении говорится именно о госслужащих, которые не прошли военную службу. Но депутаты не являются государственными служащими», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Володин предлагает ввести запрет только для тех, кто хочет принять участие в думских выборах и не служил. Именно про работу депутатом ничего не говорится.
Вместе с этим есть несколько способов стать депутатом, при этом не участвуя в выборах. Можно пройти по партийным спискам, а можно занять место отказника. Это когда люди голосовали за одного, а на этом месте оказывается другой.
Согласно статистике, в 2016 году от своих мандатов отказались 24 победивших «единоросса», а в 2021 году было передано 72 заявления об отказах.
Что касается правительства России, то военную службу проходили главы МВД Владимир Колокольцев, Минфина Антон Силуанов, Минздрава Михаил Мурашко, Минэнергетики Николай Шульгинов. Кроме того, служили в органах безопасности главы МЧС Александр Куренков и Минюста Константин Чуйченко. Остальные 14 министров, в том числе Сергей Шойгу, не служили. Нет такого опыта и у председателя правительства Михаила Мишустина.
Если посмотреть на ситуацию на региональном уровне, то и здесь есть сюрпризы. К примеру, не имеет опыта мэр Москвы Сергей Собянин.
Издание пишет, что не служили и некоторые губернаторы, в том числе Пермского края Дмитрий Махонин, который постоянно говорит о патриотизме. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев также после университета не попал на службу.
Глава Тюменской области Александр Моор вместо службы в армии выбрал работу в банке. Всего по данным Росстата, в России на госслужбе находятся 1,4 миллиона человек. Часть из них не служили, так как занимались научной работой или имели проблемы со здоровьем.
«И вишенка на торте: естественно в армии не служили и не имеют военно-учетной специальности женщины», — подытожило издание.