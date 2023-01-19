Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 05:02
Речь идет о жильцах многоквартирного дома на улице Екатерининской. Люди обратились в следственные органы, считая, что нарушены их права.
Дело в том, что в ноябре обрушились плиты перекрытия. В результате люди остались без жилья.
Новые квартиры или компенсации гражданам никто не предоставил. Они считают, что администрация нарушает их права.
По факту халатности возбудили уголовное дело. Предстоит дать оценку действиям должностных лиц администрации города.
Ранее в Ростове законсервировали доходный дом Аарона Гудермана, который регулярно горел.