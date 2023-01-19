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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Людей в Шахтах не обеспечили квартирами после обрушения дома

Сегодня, 04:57
Фото: 1mi
В Шахтах возбудили уголовное дело из-за людей, которые остались без жилья после обрушения дома, сообщили в УСКР по региону.

Речь идет о жильцах многоквартирного дома на улице Екатерининской. Люди обратились в следственные органы, считая, что нарушены их права.

Дело в том, что в ноябре обрушились плиты перекрытия. В результате люди остались без жилья.

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Новые квартиры или компенсации гражданам никто не предоставил. Они считают, что администрация нарушает их права.

По факту халатности возбудили уголовное дело. Предстоит дать оценку действиям должностных лиц администрации города.

Ранее в Ростове законсервировали доходный дом Аарона Гудермана, который регулярно горел.

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