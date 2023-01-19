Ее дочь сообщила порталу RostovGazeta, что последний раз ростовчанку сняли на камеры видеонаблюдения ТЦ «Горизонт» около 20.00 мск 16 января, до того сообщалось, что последний раз она была замечена на улице Женьшеневой, 43 за четыре часа до попадания на видеозаписи, когда собиралась пойти в магазин, а после отправиться к дочери.