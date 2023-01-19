Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
Глава донского правительства Василий Голубев призвал Министерство транспорта Ростовской области уделять больше внимания этапу проектирования дорог, назвав этот этап работ приоритетным.
Губернатор уверен, что ведомству необходимо пересмотреть требования, предъявляемые к подготовке проектной документации, поскольку проектирование лежит в основе всех работ и определяет, сколько денег и времени будет потрачено на реализацию проекта.
«Если не научитесь проектировать вовремя и качественно, то денег будет всегда не хватать», — заметил Василий Голубев, добавив, что в Ростовской области необходимо усилить контроль за безопасностью дорожного движения.
Напомним, несколько дней назад в Ростове-на-Дону при невыясненных обстоятельствах пропала 46-летняя беременная горожанка Ирина Кривуля.
Ее дочь сообщила порталу RostovGazeta, что последний раз ростовчанку сняли на камеры видеонаблюдения ТЦ «Горизонт» около 20.00 мск 16 января, до того сообщалось, что последний раз она была замечена на улице Женьшеневой, 43 за четыре часа до попадания на видеозаписи, когда собиралась пойти в магазин, а после отправиться к дочери.
Сама девушка сообщила, что не понимает, куда пропала ее мать, и почему она была в торговом центре так поздно. Дочь добавила, что у нее нет никаких версий о причинах пропажи матери, находящейся на девятом месяце беременности.
В Ростове из-за действующего федерального законодательства нет возможности начать реализацию проекта обустройства второй очереди Ростовского кладбища, сообщил представитель подрядчика Кирилл Житенев.
В настоящий момент в Ростове для захоронения доступны площади кладбища в Мясниковском районе, однако за четыре года с момента открытия его уже удалось заполнить на 70%, и вторая очередь площадью 40 гектаров позволила бы разместить еще 80 тысяч участков под захоронение горожан.
Однако сейчас этот проект не позволяет осуществить закон, вот уже год подрядчики пытаются добиться разрешения от донского Роспотребнадзора, но не могут достичь соглашения из-за того, что максимально допустимая площадь захоронений в Ростове уже достигла отметки 40 гектаров. Если Роспотребнадзор даст разрешение — площадь кладбища окажется вдвое больше федеральной нормы.