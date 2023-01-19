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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

«Нервишки шалят»: ростовчане предположили, почему пропала Ирина Кривуля

Сегодня, 18:09
Фото: pxhere.com
Ростовчане предположили, что причиной длительного исчезновения Ирины Кривули стали ссоры с близкими и прививки, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, в понедельник стало известно о пропаже ростовчанки Ирины Кривули. Об исчезновении женщины редакции рассказала ее дочь Алина, которая сказала, что ростовчанка находилась на позднем сроке беременности, когда пропала без следа. 

Поиски продолжались трое суток, и в итоге Ирина была обнаружена живой в доме своей матери в Гуково, однако о прошедших днях, по словам ее близких, женщина не помнит абсолютно ничего.  

Ростовчане обрадовались тому, что женщину нашли живой и здоровой, однако усомнились в том, что она действительно могла потерять память и все же найти дом матери.

«Пешком что ли в Гуково пошла?», — удивились ростовчане.

«Как доехать до Гуково и дом матери — помню, а тут  — не помню», — скептически прокомментировали новость жители, которые не поверили в провалы в памяти. 

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Нашлись и те граждане, кто стал беспокоиться о безопасности нерожденного ребенка женщины.

«С отклонениями и рожать, а потом забудет, где оставила коляску с ребёнком или просто уйдёт куда-нибудь», — заметили ростовчане. 

«Поругалась дома и пряталась в Гуково», — предположили местные жители. 

«Может, стресс какой-то был, вот и не помнит», — выдвинули еще одну версию пропажи женщины ростовчане.

«Может быть, поругалась дома с родными и решила их проучить. Тем более, беременная, и нервишки шалят», — добавили комментаторы. 

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