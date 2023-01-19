Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Напомним, в понедельник стало известно о пропаже ростовчанки Ирины Кривули. Об исчезновении женщины редакции рассказала ее дочь Алина, которая сказала, что ростовчанка находилась на позднем сроке беременности, когда пропала без следа.
Поиски продолжались трое суток, и в итоге Ирина была обнаружена живой в доме своей матери в Гуково, однако о прошедших днях, по словам ее близких, женщина не помнит абсолютно ничего.
Ростовчане обрадовались тому, что женщину нашли живой и здоровой, однако усомнились в том, что она действительно могла потерять память и все же найти дом матери.
«Пешком что ли в Гуково пошла?», — удивились ростовчане.
«Как доехать до Гуково и дом матери — помню, а тут — не помню», — скептически прокомментировали новость жители, которые не поверили в провалы в памяти.
Нашлись и те граждане, кто стал беспокоиться о безопасности нерожденного ребенка женщины.
«С отклонениями и рожать, а потом забудет, где оставила коляску с ребёнком или просто уйдёт куда-нибудь», — заметили ростовчане.
«Поругалась дома и пряталась в Гуково», — предположили местные жители.
«Может, стресс какой-то был, вот и не помнит», — выдвинули еще одну версию пропажи женщины ростовчане.
«Может быть, поругалась дома с родными и решила их проучить. Тем более, беременная, и нервишки шалят», — добавили комментаторы.