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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Остановку транспорта ограничат в центре Ростова и на Западном в феврале

Сегодня, 08:09
Фото: Iwan Gabovitch/CC0/wiki
Остановку транспорта ограничат в центре Ростова в феврале
В центре и Западном микрорайоне запретят остановку сразу на нескольких улицах в феврале, сообщается на сайте городской администрации.

С 4 февраля в Ростове вводится запрет на остановку и стоянку машин на Пушкинской улице в районе домов № 134-140-144а. Власти объяснили это решение необходимостью повышения пропускной способности улицы.

Также с 18 февраля остановить и припарковать авто нельзя будет на улице Суворова со стороны домов № 119 и № 127.

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Ограничения коснутся и Западного микрорайона. По проспекту Малиновского на участке от Каширской до дома № 12 аналогично запретят остановку и стоянку транспорта.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону до 30 июня ограничат движение для транспорта по Варфоломеева.

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