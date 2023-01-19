Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
С 4 февраля в Ростове вводится запрет на остановку и стоянку машин на Пушкинской улице в районе домов № 134-140-144а. Власти объяснили это решение необходимостью повышения пропускной способности улицы.
Также с 18 февраля остановить и припарковать авто нельзя будет на улице Суворова со стороны домов № 119 и № 127.
Ограничения коснутся и Западного микрорайона. По проспекту Малиновского на участке от Каширской до дома № 12 аналогично запретят остановку и стоянку транспорта.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону до 30 июня ограничат движение для транспорта по Варфоломеева.