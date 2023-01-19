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Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Потерявшая память беременная ростовчанка была обнаружена в Гуково 19 января

Сегодня, 16:15
Фото: pxhere.com
В Ростовской области объявили о прекращении поисков Ирины Кривули, беременную горожанку обнаружили в доме пожилой матери в 110 километрах от Ростова.

В четверг, 19 января, около 18.00 мск поисковое движение «ЛизаАлерт. Ростовской области» объявило о прекращении поисков Ирины Кривули, пропавшей в понедельник. Женщина была обнаружена живой. 

Портал «КП — Ростов-на-Дону» получил комментарий от дочери женщины, которая сообщила, что ее мать нашли в 111 километрах от Ростова — в Гуково, где живет мать Ирины. 

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Сама Ирина, по словам дочери, не помнит ничего о том, как оказалась в доме своей пожилой матери, а также не знает, где находилась последние дни. 

«Говорит, что не помнит: ни как там оказалась, ни что с ней вообще было», — цитирует дочь найденной ростовчанки издание. Семья благодарит за помощь всех людей, кто участвовал в поисках и распространял информацию о пропаже Ирины. 

Ранее ростовчане предположили, что причиной исчезновения беременной женщины могли стать амнезия или нападение. 

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