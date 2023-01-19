Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
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Updated Сегодня, 16:22
В четверг, 19 января, около 18.00 мск поисковое движение «ЛизаАлерт. Ростовской области» объявило о прекращении поисков Ирины Кривули, пропавшей в понедельник. Женщина была обнаружена живой.
Портал «КП — Ростов-на-Дону» получил комментарий от дочери женщины, которая сообщила, что ее мать нашли в 111 километрах от Ростова — в Гуково, где живет мать Ирины.
Сама Ирина, по словам дочери, не помнит ничего о том, как оказалась в доме своей пожилой матери, а также не знает, где находилась последние дни.
«Говорит, что не помнит: ни как там оказалась, ни что с ней вообще было», — цитирует дочь найденной ростовчанки издание. Семья благодарит за помощь всех людей, кто участвовал в поисках и распространял информацию о пропаже Ирины.
Ранее ростовчане предположили, что причиной исчезновения беременной женщины могли стать амнезия или нападение.