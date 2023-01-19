Правительство решило не делать выходным днем 31 декабря

Как сообщает телеканал «360», инициатива об установлении выходного дня 31 декабря была направлена в правительство еще в 2020 году. Правительство ответило, что такое решение нужно принимать, исходя из целесообразности. Например, в 2022 и 2023 году этот день и так приходится на выходные.