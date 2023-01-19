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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Правительство решило не делать выходным днем 31 декабря

Сегодня, 10:58
Фото: pxhere.com
Законопроект Госдумы об установлении 31 декабря официальным выходным днем не нашел поддержки в правительстве. Это предложение посчитали избыточным.

Как сообщает телеканал «360», инициатива об установлении выходного дня 31 декабря была направлена в правительство еще в 2020 году. Правительство ответило, что такое решение нужно принимать, исходя из целесообразности. Например, в 2022 и 2023 году этот день и так приходится на выходные.

В правительстве напомнили, что в предыдущие годы решение о переносе одного из выходных дней на 31 декабря принимались губернаторами регионов.

#Общество
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