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Posted 19 января 2023, 14:01

Published 19 января 2023, 14:01

Modified 19 января 2023, 14:04

Updated 19 января 2023, 14:04

Премьер-министр Эстонии резко осудила встречу сборной с тренером ФК «Ростов» Карпиным

19 января 2023, 14:01
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас осудила встречу футболистов с тренером сборной России и ФК «Ростов» Валерием Карпиным, ее слова привел портал «Чемпионат».

Совсем недавно главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с эстонскими футболистами, что вызвало волну осуждения со стороны их земляков, болельщиков и европейского сообщества, выступающего против спецоперации на Украине. 

Политик считает, что Россия использует спорт как «мягкую силу»,  и разделять политику и спорт в текущей действительности неправильно. Кая Каллас уверена, что реакция футболистов и их представителей была неискренней и ожидала от них большего порицания в отношении России и ее внешней политики. 

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«Мне показалось, что эти люди, может быть, не понимают, в чём проблема. Наша сборная по-дружески общается с главным тренером российской сборной и делает вид, как будто в этом ничего такого нет — именно это и задевает», — цитирует премьер-министра издание. 

Напомним, ранее три игрока ФК «Ростов» пополнили рейтинг наиболее подорожавших футболистов. 

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