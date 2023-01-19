rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Премьер-министр Эстонии резко осудила встречу сборной с тренером ФК «Ростов» Карпиным

Сегодня, 14:01
Фото: ФК «Ростов»
Премьер-министр Эстонии осудила встречу сборной с тренером ФК «Ростов» Карпиным
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас осудила встречу футболистов с тренером сборной России и ФК «Ростов» Валерием Карпиным, ее слова привел портал «Чемпионат».

Совсем недавно главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с эстонскими футболистами, что вызвало волну осуждения со стороны их земляков, болельщиков и европейского сообщества, выступающего против спецоперации на Украине. 

Политик считает, что Россия использует спорт как «мягкую силу»,  и разделять политику и спорт в текущей действительности неправильно. Кая Каллас уверена, что реакция футболистов и их представителей была неискренней и ожидала от них большего порицания в отношении России и ее внешней политики. 

Карпин назвал матч с «Ахматом» одним из лучших в сезоне у «Ростова»
Узнать подробнее

«Мне показалось, что эти люди, может быть, не понимают, в чём проблема. Наша сборная по-дружески общается с главным тренером российской сборной и делает вид, как будто в этом ничего такого нет — именно это и задевает», — цитирует премьер-министра издание. 

Напомним, ранее три игрока ФК «Ростов» пополнили рейтинг наиболее подорожавших футболистов. 

Читайте также:
«Впечатления неоднозначные»: Карпин прокомментировал проигрыш «Ростова» «Оренбургу»Наставник ФК «Ростов» Карпин заявил, что через три года может завязать с тренерствомТренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал о предстоящих трансферах в команде
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Эстония#Украина#Происшествие#Спорт#Футбол#Спецоперация
Подпишитесь
На Дону научатся проектировать дороги, а в Ростове не знают, где хоронить людей
Сегодня, 14:50
В Ростовской области опровергли фейки о выпущенных на свободу педофилах
Сегодня, 14:47
В Ростове огласили приговор «банде амазонок» по делу о серии убийств
Сегодня, 14:45
Врач объяснил, чего ожидать если мигранты завезут корь в Ростовскую область
Сегодня, 10:50
В Ростовской области сотрудница ПФР подозревается в махинациях на 1,2 миллиона рублей
Сегодня, 13:51