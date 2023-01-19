Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Совсем недавно главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с эстонскими футболистами, что вызвало волну осуждения со стороны их земляков, болельщиков и европейского сообщества, выступающего против спецоперации на Украине.
Политик считает, что Россия использует спорт как «мягкую силу», и разделять политику и спорт в текущей действительности неправильно. Кая Каллас уверена, что реакция футболистов и их представителей была неискренней и ожидала от них большего порицания в отношении России и ее внешней политики.
«Мне показалось, что эти люди, может быть, не понимают, в чём проблема. Наша сборная по-дружески общается с главным тренером российской сборной и делает вид, как будто в этом ничего такого нет — именно это и задевает», — цитирует премьер-министра издание.
Напомним, ранее три игрока ФК «Ростов» пополнили рейтинг наиболее подорожавших футболистов.