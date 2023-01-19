Прихожанин поджег храм Иоанна Кронштадтского

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Пожар устроил один из прихожан церкви. Об этом информирует NEWS.ru.
По словам представителей МЧС России по Москве, пламя охватило 100 квадратных метров. Горела двухэтажная деревянная постройка. В ней в момент пожара находился один человек. Мужчина самостоятельно выбрался из здания. Он получил травмы.
На территории храма в момент пожара должны были находиться два алтарника и охранник. Однако там был четвертый человек. По словам мужчины, его пустил сам настоятель. Последний все отрицает.
Гражданин пояснил, что пожар начался после того, как он разлил растворитель. Задержанный не сказал, где он взял жидкость, и зачем она была ему нужна.