Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Причиной этих мер является ремонт железнодорожной инфраструктуры. В данный момент закрыта продажа билетов на несколько маршрутов.
К ним относятся Санкт-Петербург — Севастополь, Омск — Симферополь, Пермь — Симферополь, Москва — Симферополь. Все они проходят через станцию Ростов-Главный.
Продажа билетов откроется после того, как расписание поездов откорректируют. Дополнительная информация появится позже.
Ранее стала известна причина смерти бойца MMA Гаглоева, найденного в поезде в Ростове.