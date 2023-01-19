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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Приостановлена продажа билетов на поезда из Ростова-на-Дону в Крым

Сегодня, 13:05
Фото: 1MI
Приостановлена продажа билетов на поезда из Ростова-на-Дону в Крым
С марта по май 2023 года не будут ходить в Крым часть поездов, у которых есть остановка в Ростове-на-Дону, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Причиной этих мер является ремонт железнодорожной инфраструктуры. В данный момент закрыта продажа билетов на несколько маршрутов.

К ним относятся Санкт-Петербург — Севастополь, Омск — Симферополь, Пермь — Симферополь, Москва — Симферополь. Все они проходят через станцию Ростов-Главный.

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Продажа билетов откроется после того, как расписание поездов откорректируют. Дополнительная информация появится позже. 

Ранее стала известна причина смерти бойца MMA Гаглоева, найденного в поезде в Ростове. 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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