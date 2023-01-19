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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Приставы не выплачивают ростовчанам компенсацию от застройщика «Донстрой»

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
Приставы не выплачивают ростовчанам компенсацию от застройщика «Донстрой»
Жители дома в ЖК «Звездный» в Ростове не получили компенсацию от застройщика за сорванный срок сдачи объекта в эксплуатацию, несмотря на выигранные суды и наличие исполнительного производства. Об этом они сообщили корреспонденту RostovGazeta.

У каждого из ростовчан, которые приобрели квартиры от застройщика ООО «Донстрой» в ЖК «Звездный» — своя история. Но все они сходятся в одном.

В 2019 году люди приобрели строящееся жилье, в том числе и по договору долевого участия. Сдача объекта в строй была запланирована на 30 июня 2020 года. И хотя людей уверяли, что «Донстрой» укладывается в обозначенные сроки, и никаких просрочек не будет, вовремя дом в эксплуатацию не ввели. И только в 2021 году покупатели получили ключи от приобретенных квартир. 

«В итоге, моя семья из четырех человек с ипотекой на руках лишние 10 месяцев ютилась в однокомнатной квартире», — отмечает жительница дома Ольга.

ЖК «Звездный». Возмущенные срывом срока покупатели жилья подали иски в суд, требуя компенсации за неудобства, доставленные «Донстроем».
Фото: forumrostov.ru
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Возмущенные срывом срока покупатели жилья подали иски в суд, требуя компенсации за неудобства, доставленные «Донстроем». Суд удовлетворил их требования.

«А „Донстрой“ подал апелляцию в областной суд. Дело затянулось. Заседание суда по апелляции назначили аж на февраль 2022 года! Правда, апелляция была отклонена», — рассказывают местные жители.

Однако, по словам жителей «Звездного», несмотря на наличие исполнительных производств, судебные приставы до сих пор так и не взыскали средства с застройщика.

«Дело в том, что на счету у компании «Донстрой», которая возводила наш дом, ничего не оказалось. При этом «Донстрой» продолжает строить и продавать новые дома под другими ИНН. Например, в ЖК «Звездный -2», — возмущаются собственники квартир.

Добиться комментария о странной ситуации у застройщика ООО «Донстрой» корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной сообщили, что руководитель компании Станислав Грибанов сейчас в отпуске.

Редакция направила официальный запрос в ООО «Донстрой». Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростове решают проблемы самостроев. 

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