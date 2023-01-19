В 2019 году люди приобрели строящееся жилье, в том числе и по договору долевого участия. Сдача объекта в строй была запланирована на 30 июня 2020 года. И хотя людей уверяли, что «Донстрой» укладывается в обозначенные сроки, и никаких просрочек не будет, вовремя дом в эксплуатацию не ввели. И только в 2021 году покупатели получили ключи от приобретенных квартир.