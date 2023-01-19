Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Реализацией занимается предприятие в Азовском районе. Чистопородное маточное поголовье осетровых видов является единственным в регионе.
«Только в минувшем году вырастили 62 тонны рыбы. В дальнейшем планируется производить товарную икру», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в планах также есть выпуск молоди белуги в реку Дон. Ситуацию в этой сфере обсудили в донском парламенте.
Всего в регионе работают 60 предприятий, занимающихся рыбопереработкой. Они производят 150 наименований продукции.
Ранее ростовчанам рассказали, как правильно выбрать красную икру.