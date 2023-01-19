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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Производство товарной черной икры хотят запустить в Ростовской области

Сегодня, 15:20
Фото: VitalySchamchikov/CC BY SA/wikimedia.org
Производство товарной черной икры хотят запустить в Ростовской области
В Ростовской области реализуют проекты по выращиванию осетра, стерляди, севрюги и белуги, сообщили в правительстве региона.

Реализацией занимается предприятие в Азовском районе. Чистопородное маточное поголовье осетровых видов является единственным в регионе.

«Только в минувшем году вырастили 62 тонны рыбы. В дальнейшем планируется производить товарную икру», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что в планах также есть выпуск молоди белуги в реку Дон. Ситуацию в этой сфере обсудили в донском парламенте.

Всего в регионе работают 60 предприятий, занимающихся рыбопереработкой. Они производят 150 наименований продукции. 

Ранее ростовчанам рассказали, как правильно выбрать красную икру.

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