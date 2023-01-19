Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Речь идет о студиях и квартирах площадью менее 32 квадратных метров. В большинстве городов страны в 2022 году они подорожали.
Самый большой прирост цен оказался в Кирове — 32,6%, далее идут Владикавказ и Рязань. В списке также оказались Самара, Кемерово и Ростов-на-Дону.
В донской столице стоимость увеличилась на 22,5%. В среднем по стране студии и маленькие однушки стали дороже почти на 12% - до 2,8 миллиона рублей.
Сейчас в Ростове квадратный метр стоит 101,6 тысячи рублей. А квартира обходится примерно в 2,7 миллиона.
Добавим, что в 2022 году вторичное жилье в Ростове подорожало на 15%.