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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Ростов-на-Дону попал в топ-10 городов по росту цен на жилье в 2022 году

Сегодня, 07:23
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону попал в топ-10 городов по росту цен на жилье в 2022 году
Ростов-на-Дону попал в список городов, где сильнее всего выросли цены квартиры-малогабаритки, сообщает портал «Мир квартир».

Речь идет о студиях и квартирах площадью менее 32 квадратных метров. В большинстве городов страны в 2022 году они подорожали.

Самый большой прирост цен оказался в Кирове — 32,6%, далее идут Владикавказ и Рязань. В списке также оказались Самара, Кемерово и Ростов-на-Дону.

В Ростове вторичное жилье подорожало на 29% за 2022 год
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В донской столице стоимость увеличилась на 22,5%. В среднем по стране студии и маленькие однушки стали дороже почти на 12% - до 2,8 миллиона рублей. 

Сейчас в Ростове квадратный метр стоит 101,6 тысячи рублей. А квартира обходится примерно в 2,7 миллиона. 

Добавим, что в 2022 году вторичное жилье в Ростове подорожало на 15%. 

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