Как сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, группа будет следить за тем, чтобы в законопроектах не было противоречащих российским традиционным ценностям норм. Также депутаты будут контролировать, нет ли нападок на нравственность и духовность на ТВ, в кино и соцсетях.