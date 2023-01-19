Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Госдуме создана специальная рабочая группа, которая займется сохранением и укреплением традиционных и нравственных ценностей. В числе прочих туда вошел и депутат от Ростовской области Александр Шолохов. Парламентарий уточнил, что группа уже провела установочное заседание.
Как сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, группа будет следить за тем, чтобы в законопроектах не было противоречащих российским традиционным ценностям норм. Также депутаты будут контролировать, нет ли нападок на нравственность и духовность на ТВ, в кино и соцсетях.
Уточняется, что в состав рабочей группы вошли 22 депутата от всех фракций.
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