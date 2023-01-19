rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Ростовский депутат будет следить за традиционными ценностями в кино и в соцсетях

Сегодня, 10:41
Фото: donland.ru
Ростовский депутат будет укреплять в Госдуме традиционные ценности
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Шолохов вошел в рабочую группу по укреплению традиционных ценностей, об этом она рассказал в своем Telegram-канале.

В Госдуме создана специальная рабочая группа, которая займется сохранением и укреплением традиционных и нравственных ценностей. В числе прочих туда вошел и депутат от Ростовской области Александр Шолохов. Парламентарий уточнил, что группа уже провела установочное заседание.

Как сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, группа будет следить за тем, чтобы в законопроектах не было противоречащих российским традиционным ценностям норм. Также депутаты будут контролировать, нет ли нападок на нравственность и духовность на ТВ, в кино и соцсетях.

Ростовский депутат Госдумы Шолохов пристыдил Маргариту Симоньян за слова о Галкине
Узнать подробнее

Уточняется, что в состав рабочей группы вошли 22 депутата от всех фракций.

Ранее RostovGazeta разобралась, какое будущее ждет ЛГБТ в России.

Читайте также:
«В каждой избушке — свои погремушки»: какое будущее ожидает ЛГБТ в РоссииВ России возбудили первое дело по статье о пропаганде ЛГБТРостовский эксперт Михайлов высказался о принятом законе о запрете пропаганды ЛГБТ
#Алина Заярная#Общество#Политика#Культура#Новости#Ростовская область#Шолохов Александр Михайлович#Госдума
Подпишитесь
Губернатор Голубев призвал донской Минтранс научиться проектировать дороги
Сегодня, 12:56
Сосед по палате в Ростове украл у пациента 1,6 млн рублей и прокутил их с подружкой
Сегодня, 12:06
Вскрылись новые подробности исчезновения в Ростове беременной женщины
Сегодня, 12:04
С декабря на раскопках Некрополя Танаис нашли античные монеты, фибулы и сосуды
Сегодня, 11:59
Врач объяснил, чего ожидать если мигранты завезут корь в Ростовскую область
Сегодня, 10:50
Федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:07